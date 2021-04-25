Число выявленных случаев ковида в России продолжило держаться на отметке менее 9 тысяч

За последние сутки в России выявили 8780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Бессимптомно болезнь протекает у 13,3%, то есть 1168 россиян.

В столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заражения коронавирусом в сутки. За последние 24 часа в ней зарегистрировали 2526 новых пациентов. На втором месте антирейтинга идет Санкт-Петербург, где 701 заболевший. На третьей строчке расположилась Московская область (611). Топ-5 по среднесуточному приросту инфицированных замыкают Ростовская (235) и Нижегородская (192) области.

Наименьший прирост зарегистрирован в Ненецком АО — один случай, в Туве — два.

Источник фото: телеканал «360»

Общее число заразившихся возросло до 4 762 569, темп прироста — 0,18%. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире.

Зафиксировано 332 летальных исхода, с начала пандемии в России — 108 232. За последние сутки в стране полностью выздоровели 7540 человек, за все время — 4 388 008.

По всему миру врачи ввели людям более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Прививку сделали представители 207 стран и территорий. Причем больше всего прибегают за помощью к препарату в США, Китае и Индии — на три эти страны пришлось 58% сделанных прививок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная. Поэтому можно говорить о выходе показателей по заболеваемости на определенное плато.