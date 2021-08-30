Число выявленных случаев ковида в России превысило 6,9 миллиона

Российские медики за сутки выявили 18 325 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии превысило 6 901 152. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня от болезни умерли 792 человека, всего жертвами ковида стали 182 429 заразившихся. Выздоровели за сутки 14 180 заболевших, всего — 6 162 430. В Москве за 24 часа выявили 1424 новых случая ковида, в Московской области — 858, в Санкт-Петербурге — 549.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 698 893 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в начале лета, после чего региональные власти ввели новые санитарные ограничения. Ковидные меры ускорили темп масштабной вакцинации, которая началась в стране в декабре 2020 года, в два раза. К осени обстановка с коронавирусом начала налаживаться.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, против опасного «дельта»-штамма. Результаты их исследования на прошлой неделе опубликовал научный журнал Science.