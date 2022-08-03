Число выявленных случаев ковида в России подскочило в полтора раза

В России за сутки выявили 14 638 случаев заражения коронавирусом. В Москве выявлено 5720 случаев, что является максимумом с 20 февраля, сообщил федеральный оперштаб.

Днем ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляло 9560, в Москве — 2765. Разница по стране — полтора раза, в столице — почти в два. Подобный показатель в Москве последний раз регистрировали в феврале, когда за сутки выявили 6388 инфицированных.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения также выросло за сутки — на 906 против 310 днем ранее. Количество выздоровевших в Подмосковье также увеличилось на 914 человек, но трое скончались.

Всего за время пандемии в России был выявлен 18 636 741 случай заражения, в Москве — 2 834 464 случая.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали не забывать о простых мерах безопасности, которые могут снизить вероятность заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями. В первую очередь при плохом самочувствии следует избегать контакта с окружающими, даже если человек получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.