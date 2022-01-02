Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки резко снизилось

В России за последние сутки выявили 18 233 случая заражения коронавирусом. Это на 1518 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из новых заразившихся 8,7% не имели клинических проявлений болезни.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса по-прежнему остаются Москва (1824), Санкт-Петербург (1468), Московская область (1364).

А Чукотский АО — единственный регион, где не выявили ни одного случая ковида за последние сутки. Также наименьшее число случаев заражения коронавирусом выявили в Ненецком административном округе (2), в Магаданской области (11) и в Камчатском крае (16).

Умерли от последствий ковида за последние 24 часа 811 человек, выздоровели 26 976 пациентов.

Всего за время пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 10 537 966 человек. Умерли 310 518 заболевших, побороть болезнь удалось 9 524 039 пациентам.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 61,8%.