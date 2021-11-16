Число выявленных случаев коронавируса резко уменьшилось за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 36 818 новых случаев заражения коронавирусом — этот показатель стал лучше. По всем регионам страны общее число пациентов с диагностированным СОVID-19 достигло 9 145 912. Об этом стало известно из федеральной сводки оперштаба.

По данным на 16 ноября, за день произошел значительный скачок в сторону улучшения: вчера суточный прирост составлял 38 420 человек, сегодня — 36 818.

В Москве число новых случаев СОVID-19 составило 2606. В Подмосковье это значение достигло 2043, в Санкт-Петербурге — 3131. В стране продолжают делать ПЦР-тесты. В Московской области за все время пандемии их сделали уже 12 709 879.

За сутки выздоровел 34 161 россиянин, 1240 человек спасти от ковида не удалось.

До этого ситуация с коронавирусом ухудшилась в середине прошлой недели: за сутки с 10 по 11 ноября новый прирост заболевших скакнул от 38 058 случаев до 40 759. После этого ежесуточный прирост понемногу снижался.

Американская компания Pfizer проведет испытания нового препарата от коронавируса в России. Участие в исследованиях примут 90 жителей страны.