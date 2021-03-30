Число выявленных случаев COVID-19 в России снова не превысило 9 тысяч

За сутки в России выявили 8 277 случаев. Это на 434 меньше, чем вчера. За год пандемии коронавируса наши медики зафиксировали 4 536 820 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом в России умерли 409 человек. С марта 2020 года от ковида скончались 98 442 зараженных. Выздоровели за сутки 9588 пациентов. Всего — 4 155 996.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область на первых трех местах по числу выявленных в течение суток случаев болезни. В столице — 1291, в Петербурге — 719, в Подмосковье — 556.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться после начала масштабной вакцинации во всех регионах. Власти планируют в течение года привить более половину населения. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета.

Ранее глава кремлевской службы Дмитрий Песков заявил, что прививочная кампания — это единственный способ вернуться к комфортной жизни. По его словам победы над коронавирусом одержать не получится, «он уже не уйдет никуда и будет с нами».