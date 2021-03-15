Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 4,4 млн

За прошедшие сутки российские медики выявили 9437 новых случаев ковида. За год пандемии в нашей стране зафиксировали 4 400 045 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения 2019-nCoV умерли 404 человека. За все время пандемии коронавируса от болезни скончались 92 494 пациента. За 24 часа ковид победили 8447 человек. С марта прошлого года выздоровели 4 003 576 заразившихся.

Первые места в рейтинге регионов по числу ежесуточно выявленных случаев болезни у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. В столице показатель составил 1353, в Петербурге — 933, в Московской области — 627.

11 марта исполнился ровно год с того дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, за это время выявили почти 120 миллионов случаев COVID-19. Из них около 29,5 миллиона — в Соединенных Штатах.

Эпидемическая ситуация в России начала улучшаться в начале 2021 года. Во всех регионах нашей страны сейчас полным ходом идет масштабная вакцинация. Уже 3,5 миллиона россиян получили оба компонента препарата «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи.