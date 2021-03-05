Число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 в России превысило 4,3 млн

За прошедшие сутки российские медики выявили 11 024 новых случая ковида в 85 регионах. Общее число заболевших за год пандемии составило 4 301 159. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 462 человека. С марта прошлого года в России зафиксировали 88 285 смертей от COVID-19. В течение суток выздоровели 15 464 заболевших (всего 3 885 321).

Москва, Санкт-Петербург и Московская область остались на первых трех позициях в списке регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни с показателями 1757, 983 и 750 соответственно.

В Московской области с начала пандемии сделали 6 222 167 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году летом эпидемическая ситуация в нашей стране выровнялась, а в сентябре случилась повторная вспышка 2019-nCoV. В наступившем году уровень заболеваемости ковидом начал постепенно снижаться. Во всех российских регионах сейчас идет масштабная вакцинация. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что прививочную кампанию планируют завершить до осени.

Накануне нашу вакцину от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали еще три государства: Лаос, Шри-Ланка и Ирак. Российский препарат одобрили уже в 45 странах, где более 1,1 миллиарда жителей.