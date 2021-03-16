Число умерших от ковида в России приблизилось к 93 тысячам

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 443 человека. За все время пандемии ковид унес 92 937 жизней, сообщил оперштаб.

В течение суток российские медики выявили 9393 новых случаев COVID-19. Всего с марта прошлого года — 4 409 438 случаев. За сутки выздоровели 10644. Болезнь в нашей стране победили 4 014 220 заразившихся.

Москва осталась на первом месте среди регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида (+1533). На втором месте — Санкт-Петербург (+916), на третьем — Московская область (+565).

После повторной вспышки 2019-nCoV в сентябре прошлого года сейчас эпидемическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется. Во всех российских регионах идет масштабная вакцинация. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, правительство внесет в Госдуму законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. По последним данным, оба компонента препарата «Спутник V» от Центра имени Гамалеи уже получили 3,5 миллиона россиян.