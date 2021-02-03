Число умерших от ковида в России приблизилось к 75 тысячам

За минувшие сутки от COVID-19 в России умерли 526 человека. Всего с начала пандемии болезнь унесла 74 684 жизни. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики за последние 24 часа выявили 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах. Более 10% из них — бессимптомные. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составило 3 901 204. В течение суток болезнь победили 24 822 пациента. С марта прошлого года выздоровели 3 365 367 человек.

3 февраля Санкт-Петербург обошел Москву по числу выявленных за сутки случаев ковида (+1916). Столица — на втором месте (+1545), на третьем — Московская область (+773).

Пандемия коронавируса не заканчивается уже почти год. В последнее время эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. В стране началась масштабная вакцинация во всех регионах. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо привить более половины населения России без учета детей и переболевших.

Накануне авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Эффективность препарата составила 91,6%. После этого отношение к нашей вакцине на Западе поменялось.