Число умерших от ковида в России приблизилось к 175 тысячам

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 785 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 174 485 жизней. Об этом сообщил оперштаб.

В течение суток медики выявили 20 992 новых случая ковида. Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 6 705 523. Выздоровел за 24 часа 20 351 заболевший, всего — 5 983 405.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему занимают первые три места в списке регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни. По данным оперштаба, в столице 1925 новых заболевших, в Петербурге — 1691, в Московской области - 1029.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться после резкой вспышки коронавируса в первые дни лета. Тогда региональные власти ввели жесткие ковидные ограничения, которые положительно сказались на ходе масштабной вакцинации — ее темп увеличился в два раза.