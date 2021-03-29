Число умерших от ковида в России превысило 98 тысяч

За минувшие сутки в России от последствий заражения коронавирусом умерли еще 293 человека. За все время пандемии COVID-19 унес 98 033 жизни, сообщил оперштаб.

В течение прошедших 24 часов российские медики выявили 8711 новых случаев болезни в 84 регионах. 1144 из них были бессимптомные. С марта прошлого года в России зафиксировали 4 528 543 случая заражения коронавирусом.

На первых местах по числу выявленных случаев ковида по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область: +1612, +697 и +595 соответственно. Выздоровели со вчерашнего дня 7280 человек, всего — 4 146 408.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 625 181 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация начала налаживаться в России в начале этого года после сентябрьской вспышки. Сейчас во всех регионах идет масштабная вакцинация. Власти планируют привить более половины россиян, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что РФ способна обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» весь мир. По его словам, препарат планируют поставлять еще в 50 государств.