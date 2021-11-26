Число умерших от ковида в России превысило 270 тысяч

Со вчерашнего дня COVID-19 унес еще 1235 жизней. За все время пандемии жертвами заболевания стали 270 292 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Российские медики за сутки выявили 34 690 новых случаев ковида во всех регионах страны. Общее число заболевших достигло 9 502 879. Выздоровели за 24 часа 36 145 заразившихся, всего — 8 200 971. Первые пять мест в списке регионов-лидеров по суточному приросту заболевания у Москвы (+3929), Подмосковья (+1812), Санкт-Петербурга (+1704), Самарской области (+1184) и Краснодарского края (+807).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 12 988 735 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться после резкой вспышки коронавируса в сентябре. С того момента медики зафиксировали несколько рекордов по суточной заболеваемости и смертности. Региональные власти ввели жесткие санитарные ограничения, которые помогли изменить обстановку.

В середине ноября правительство направило в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации от SARS-CoV-2 на транспорте и в общественных местах. Парламентарии планируют его рассмотреть 16 декабря.