Число умерших от ковида в России превысило 120 тысяч

Со вчерашнего дня в России от последствий заражения коронавирусом умерли 402 человека. За все время пандемии ковид унес 120 002 жизни. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

За сутки медики выявили 9039 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Общее число заболевших теперь составляет 5 035 207. В течение 24 часов выздоровели 9759. С марта прошлого года болезнь победили 4 651 849 заразившихся. В Москве в течение суток произошла вспышка — столичные медики выявили 3105 случаев ковида. В Санкт-Петербурге — 835 новых заболевших, в Московской области — 735.

Эпидемическая ситуация в России стала постепенно налаживаться в январе. Власти российских регионов отменили некоторые ковидные ограничения. В декабре прошлого года в стране началась масштабная вакцинация, которую планируют закончить к осени. Специалисты считают, что этого времени хватит для формирования коллективного иммунитета.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что почти 17 миллионов жителей России уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса.