Число умерших от ковида в России превысило 100 тысяч

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли 384 человека. За все время пандемии ковид унес 100 017 жизней. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки медики выявили 9021 случай COVID-19 в 84 регионах. С марта прошлого года в России зафиксировали 4 572 077 случаев заражения. В течение 24 часов выздоровели 9618 человек. Всего - 4 195 869.

Среди регионов-лидеров по ежесуточно выявляемому числу случаев ковида по-прежнему Москва. В столице 2011 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 717, в Московской области - 594.

Эпидемическая ситуация в России начала стабилизироваться в январе после сентябрьской вспышки SARS-CoV-2. В декабре в стране началась масштабная вакцинация во всех регионах. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Врач-реаниматолог Александр Островский ранее рассказал, что этот момент не за горами. По его словам, он уже почти сформировался, и «от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев».

По данным Росстата уровень смертности от ковида в России в феврале снизился по сравнению с январем в четырех группах.