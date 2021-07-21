Число умерших от COVID-19 в России превысило 150 тысяч

За сутки в России от последствий заражения коронавирусом умерли еще 783 человека. Общее число жертв ковида составило 150 705. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня российские медики выявили 23 704 новых случая COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в стране зафиксировали 6 030 240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 22 584 человека, всего — 5 404 797.

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация остается напряженной. В столице 3254 новых заболевших, в Подмосковье — 2161, в Петербурге — 1939.

Обстановка с коронавирусом в России ухудшилась в начале лета. Новые ковидные ограничения заметно ускорили масштабную вакцинацию. В некоторых регионах для отдельных групп населения прививки сделали обязательными. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил наказывать за призывы к отказу от вакцинации и покупку поддельных QR-кодов и сертификатов. Накануне число заболевших ковидом в России превысило шесть миллионов.