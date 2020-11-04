Число суточных заражений коронавирусом в России стало рекордным за все время

В России за сутки выявили 19 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 25% не имели симптомов. Это рекорд за все время наблюдений. За последние 24 часа в стране скончались 389 пациентов, выздоровели — 15 567. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В столице за сутки врачи обнаружили инфекцию у 5 826 людей. Выздоровели и выписались 3 852 пациента, а умерли — 68.

Всего за все время пандемии в России было сделано 62,4 миллиона тестов на наличие коронавируса. Кроме того, выявлены 1 693 454 заболевших, выздоровели за этот период 1 266 93, а погибли — 29 217 человек.

Еще вчера, по данным оперштаба, количество новых зараженных в 85 регионах за сутки выявили у 18 648 пациентов.

Ранее россиянам назвали причины госпитализации при заражении коронавирусом. Если ковид протекает в легкой форме, то лечиться можно в домашних условиях. Однако при температуре 38,5 градуса и выше, уровне кислорода в крови 95% или меньше и при частоте дыхания менее 22 необходима госпитализация. Также причиной для лечения в больнице является возраст старше 65 лет и наличие хронических заболеваний.