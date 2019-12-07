Число смертельных отравлений от алкоголя выросло в России

В России за девять месяцев 2019 года по сравнению с прошлогодними показателями выросла смертность от отравления алкоголем. По оценкам экспертов, по этой причине скончались более пяти тысяч человек.

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Как сообщили в Центре разработки национальной алкогольной политики, с января по сентябрь от случайного отравления алкоголем умерли на 11,9% больше людей по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Кроме того, на 15,9% выросло количество смертельных случаев при употреблении алкоголя с неопределенными намерениями. Это означает, что человек мог выпить алкоголь случайно, специально отравиться или его могли убить. В группе риска при таком отравлении люди в возрасте от 15 до 19 лет.

В среднем показатель смертности от случайных отравлений по России составил 4,6 человека на 100 тысяч населения. Есть регионы с большим или меньшим уровнем. Так, в Курганской области этот показатель равен 18,1 человека на 100 тысяч человек (на 6,5% больше, в Пензенской — 15,1 человека (на 41,1%). За год смертность от случайных отравлений выросла, в том числе, в Ярославской, Липецкой, Еврейской автономной области.

В нескольких регионах смертность от случайных отравлений алкоголем, наоборот, понизилась. Например, в Костромской области и в Башкирии.

В Москве от случайных отравлений за девять месяцев умерли 77 человек, в Санкт-Петербурге — 89.