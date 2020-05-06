Число смертей от легочных заболеваний в России оказалось меньше в 2020 году

Число умерших от заболеваний органов дыхания в первые три месяца 2020 года оказалось меньше, чем в январе–марте прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

За первый квартал этого года в России от этого заболевания умерли 460 тысяч человек. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об это написало РИА «Новости».

Больше всего жертв в Забайкальском крае — 93,8 человека на 100 тысяч, меньше всего в Ингушетии — 4,8.

Из-за болезней системы кровообращения в 2020 году скончались 593,8 человека на 100 тысяч населения, в 2019-м — 641,3 человека. Увеличилось число смертей от болезней нервной системы. Если в январе–марте 2019 года зафиксировали 64 случая на 100 тысяч человек, то за этот же период в 2020-м показатель увеличился до 71,5. Такая картина сложилась и с умершими от заболеваний органов пищеварения. Их число за последний год выросло с 67,9 до 69,7.

По состоянию на 5 мая, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Справиться с вирусом удалось 19 865 пациентам, еще 1451 человек скончался. Одним из осложнений при COVID-19 является дыхательная недостаточность.