Число смертей от ковида за сутки в РФ начало снижаться

В России за сутки коронавирус выявили у 21 624 человек. За этом время выздоровели 16 426 россиян, скончались 816 пациентов. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

За все время пандемии коронавирусом заразились 6 600 836 жителей страны, побороли болезнь и выписались — 5 884 316, погибли — 170 499. За этот период врачи сделали 171,6 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа выявили 1954 зараженных, что на 15,7% меньше, чем вчера. Выздоровели и выписались из больниц 2454 пациента, скончались 58 человек — прирост составил 1,8%.

В Санкт-Петербурге за это время медики зафиксировали 1668 зараженных, что на 8,5% меньше, чем в субботу. Выписался 1561 житель города, погибли 43 человека, что на 10,4% меньше.

В Московской области врачи обнаружили коронавирус у 1359 жителей — прирост составил 4%. Выписались из больниц 1404 человека, умерли — 10, что на 11% больше, чем день назад.

В Ненецком и Чукотском автономных округах за минувшие сутки выявили по 12 зараженных коронавирусом.