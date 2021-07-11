Число смертей от ковида в России за неделю стало рекордным

За последние семь дней в России умерли 5077 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это максимальное количество летальных исходов с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель в 4643 смерти зафиксировали по итогам прошлой недели. Такие данные привел ТАСС, ориентируясь на данные федерального оперативного штаба.

Данные по смертности этим летом выше, чем в прошлом году. За эту неделю количество летальных исходов с подтвержденной коронавирусной инфекцией оказалось выше, чем за весь июль 2020 года: 5077 случаев против 4643 годом ранее.

Оперативный штаб включает в список смертей только случаи, когда причиной смерти стал коронавирус и это подтвердили проведенные анализы.

Число заражений ковидом в России тоже продолжает увеличиваться, но темпы прироста снизились. На этой неделе выявили 172 392 новых случая коронавируса против 159 650 семью днями ранее. Прирост на сегодняшний день по сравнению с прошлым воскресеньем составил 8%, тогда как в конце минувшей недели количество новых случаев выросло на 19%.

В какой-то степени это связано со стабилизацией в московском регионе, где количество новых случаев на этой неделе начало снижаться.

Выросло число пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции. За неделю их количество составило 131 218 человек, это на 17% больше, чем неделей ранее. На лечении сейчас находятся 440 112 человек — это максимальные показатели с февраля 2021 года.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что в июне 2021 года начался резкий рост количества смертей от коронавируса. Количество летальных исходов увеличилось на 13,6% по сравнению с первым летним месяцем прошлого года. Такие показатели она объяснила распространением штамма «дельта».