Число смертей от ковида в России приблизилось к 160 тысячам

В России за минувшие сутки выявили 22 804 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 789 человек, общее число жертв ковида с начала пандемии в стране достигло 159 352. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Всего в России за весь период уже выявили 6 288 677 заражений коронавирусом. Из них 5 625 890 человек выздоровели. За прошлые сутки из больниц выписали 17 271 пациента.

Больше всего зараженных фиксируют в Москве. В столице за прошлые сутки выявили 2484 заразившихся. Но заболеваемость все же пошла на спад. Накануне сообщалось о 3514 случаях инфекции, и показатель держался на этом уровне трое суток подряд.

В Санкт-Петербурге положительный тест на коронавирус сдали еще 1911 человек за сутки. Город на Неве удерживает вторую строчку по суточному приросту инфицированных.

В Московской области за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 1658 человек. Сегодня в Подмосковье среди привившихся разыграют вторую квартиру. Победителю достанется жилье в ЖК «Южная Битца». Розыгрыш пройдет в эфире «360» в 19:00.