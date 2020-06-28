Число смертей от COVID-19 в России перевалило за 9 тысяч

За последние сутки в России умерли 104 пациента с подтвержденным COVID-19. Таким образом общее число умерших с коронавирусной инфекцией достигло 9073.

Российские медики за минувшие 24 часа выявили еще 6791 случай COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировали 634 437 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились от COVID-19 399 087 человек (+ 5 735 за сутки).

Пандемия коронавируса стала отступать в начале лета. Число выявленных случаев заражения 2019-nCoV и летальных исходов сейчас постепенно снижается.

На фоне улучшения эпидемической ситуации власти регионов начали поэтапно отменять жесткие ограничения, которые ввели в конце марта. Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам 23 июня заявил, что сохранить человеческие жизни помогли нерабочие дни, о которых в РФ объявили своевременно.

Полностью коронавирус еще не отступил. Несмотря на свободу передвижения, необходимо по-прежнему строго соблюдать все необходимые меры предосторожности: носить маски и держаться друг от друга подальше.