Число случаев ковида в России за сутки увеличилось более чем тысячу

За последние сутки в России заразились коронавирусом 5685 человек. Это более чем на тысячу больше, чем днем ранее. Об этом сообщил оперштаб.

Таким образом, последние значения (+5685) оказались максимальными с 2 мая, когда в РФ заболели ковидом 6207 человек.

Больше всего новых заражений зафиксировали в Москве (+1670), Санкт-Петербурге (+572) и Московской области (+443).

За последние 24 часа госпитализировали 1110 человек, это на 17% меньше по сравнению с 19 июля. При этом на 3,1% увеличилось число людей, которых выписали после выздоровления (+4317 человек). За сутки скончались 37 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 18 504 729 случаев заболевания COVID-19. Поправиться удалось 17 919 843 пациентам, скончались 381 997.

Ранее стало известно, что в России появилась новая разновидность «омикрон»-штамма коронавируса — «кентавр». Его обнаружили уже у пяти человек.