Число случаев коронавируса в России с начала пандемии перевалило за 7 млн

За сутки в России выявили 18 645 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии их выявлено уже 7 012 599. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 793 человека. За полтора года пандемии ковид унес 187 200 жизней. Выздоровели за 24 часа 15 256 человек, всего — 6 270 731. В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1357, в Московской области — 826.

Эпидемическая обстановка в России ухудшилась в начале лета — медики отметили резкий прирост числа заболевших. Региональные власти ввели жесткие санитарные и социальные ограничения, которые помогли ускорить ход прививочной кампании. К осени ситуация с коронавирусом в стране начала стабилизироваться.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в ближайшие три-четыре недели. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что число выявляемых случаев ковида в регионе снижается на протяжении месяца, а вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами.