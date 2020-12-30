«Сегодня ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой. В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но, тем не менее, общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты — их чуть более 1,1 миллиона человек», — сказал он.

Амбулаторно лечатся около 80% граждан, часть из которых находятся на стадии диагностики. При этом расслабляться, по словам Мурашко, рано. Действия по борьбе с коронавирусом будут продолжены.

По последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 105 037 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 55 827 человек, а 2 496 183 выздоровели.

Главным способом борьбы с коронавирусом на данный момент является всеобщая бесплатная вакцинация в стране. Она стартовала в начале декабря. Недавно вакцину «Спутник V» разрешили колоть пожилым людям.