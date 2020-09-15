Число привившихся от гриппа россиян превысило 7 миллионов

В России от гриппа привились 5% населения. Вакцинацию прошли более 7,3 миллиона жителей страны. Сейчас активность вирусов гриппа в Европе находится на межэпидемическом уровне.

Данные по сделанным прививкам привела пресс-служба Роспотребнадзора, опубликовав их на сайте ведомства.

Специалисты уточнили, что с 7 по 13 сентября в РФ «регистрировался низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный <…> вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими».

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 7,3 миллиона человек», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вакцинацию проводят во всех российских регионах. Ситуацию в надзорном органе держат на контроле.

В Подмосковье от гриппа привились более 320 тысяч человек. Вакцину по всем группам риска ставят по графику.

Прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, но позволит врачам быстрее поставить диагноз и начать необходимое лечение. Тем, кто коронавирус уже перенес, тоже стоит пройти вакцинацию.