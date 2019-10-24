Число привитых от кори россиян достигло 97%

Доля привитых от кори россиян составила 97%, однако власти хотят добиться абсолютной «неуязвимости» граждан для этой вирусной инфекции. Охватить планируют и граждан других стран.

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«Несмотря на высокие уровни охвата иммунизации населения России против кори (более 97%), Роспотребнадзор считает важным проведение дополнительных „подчищающих“ мероприятий, которые позволят повысить охваты в некоторых группах населения, в том числе среди кочующих лиц и мигрантов», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Попова рассказала о неблагополучной ситуации по кори в мире — за восемь месяцев 2019 года в Европе зарегистрировали почти 100 тысяч случаев заболевания. Это выше уровня 2018 года более чем в три раза.

Наиболее печальная ситуация сложилась на Украине — на страну приходится 70% заболеваний во всей Европе.

Корь — острое инфекционное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Недуг характеризуется высокой температурой, воспалением слизистой рта и дыхательных путей, а также сыпью.