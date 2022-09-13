Число попавших в больницы с ковидом россиян выросло на 152% по сравнению с 12 сентября | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Число попавших в больницы с ковидом россиян выросло на 152% по сравнению с 12 сентября Оперштаб: в России за сутки попали в больницы 4663 человека с ковидом РИА "Новости

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В России за минувшие сутки выявили 44 045 новых случаев COVID-19. В больницы попали 4663 человека, что на 152,3% больше по сравнению с 12 сентября, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

Полностью выздоровели за последние 24 часа 48 187 человек. Показатель на 35,1% выше, чем был днем ранее. Также врачи подтвердили 101 летальный исход.

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По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии специалисты провели уже свыше 308,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки эксперты изучили 214 тысяч тестов на COVID-19.

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В Московской области с начала пандемии сделали 18 390 844 теста на коронавирус с учетом ПЦР, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве говорит о том, что город вышел на плато. На это указывают практически одни и те же данные по приросту заболевших, сообщил RT.

«Ситуация стабилизировалась. В конце ноября — начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, в том числе ковида», — отметил врач.

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