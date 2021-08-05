Число победивших ковид в России превысило 5,7 миллиона

За сутки от ковида выздоровели 20 370 человек. За все время пандемии болезнь победили 5 700 212 человек. Об этом сообщил опершаб.

Российские медики за 24 часа выявили 23 120 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Более двух тысяч человек заболели бессимптомно. За все время пандемии число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 379 904.

Жертвами ковида со вчерашнего дня стали 794 человека. Всего болезнь унесла 162 509 жизней. В Москве суточный прирост заболевших увеличился и составил 3227 новых случаев. В Санкт-Петербурге — 1991, в Московской области — 1287. В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 113 967 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Эпидемическая ситуация в стране начала постепенно налаживаться после вспышки коронавируса в начале лета. Тогда региональные власти ввели жесткие ковидные меры, которые помогли ускорить темп начавшейся в декабре прошлого года масштабной вакцинации от SARS-CoV-2. В июле прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали более 60 тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения России, всего в стране вакцинацию прошли 37 миллионов жителей.