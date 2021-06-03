Число переболевших ковидом в России приблизилось к 5,1 миллиона

В России за сутки коронавирусом заразились 8933 человек — за два дня показатель почти не изменился. Выздоровели и выписались из больниц — 9383 пациентов, погибли — 393. За все время пандемии в стране новым вирусом переболели 5 099 182 россиян.

За этот период болезнь смогли побороть 4 711 982 человек, скончались 122 660 россиян. Врачи сделали уже 139,2 миллиона ПЦР-тестов. Об этом сообщили в оперштабе.

В Москве за минувшие 24 часа выявили 2876 случаев коронавируса — прирост составил 1,2%. Выздоровели 2682 москвича, скончались — 57 — это на 5% меньше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге медики обнаружили коронавирус у 841 жителя — показатель почти не изменился. Выздоровели за это время 1239 пациентов, погибли — 39, что на 8,3% больше, чем день назад.

В Московской области коронавирусом заразились 770 жителей — здесь тоже показатель не изменился. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 728 пациентов и девять умерли, что на 10% ниже, чем в среду. В регионе с начала пандемии сделали 7 989 893 ПЦР-теста. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

В Ненецком автономном округе один человек заразился новым вирусом, в Еврейской автономной области — два.