Число переболевших ковидом россиян приблизилось к 4,1 миллиона человек

В России за сутки коронавирусом заразились 8 861 человек, выздоровели — 10 355 пациентов, скончались — 401. Всего с начала пандемии число выздоровевших выросло до 4 098 400.

Также за это время новым вирусом заразились 4 483 471 россиян, умерли — 96 219 пациентов. Врачи сделали 118,1 миллиона ПЦР-тестов. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Больше всего за минувшие сутки коронавирус выявили в Москве — 1 431 жителей, что на 37,3% больше, чем вчера. Выписались из больниц за это время — 1 593 пациентов и 53 человека скончались — прирост составил почти 4%.

Следом идет Санкт-Петербург, где вирус зафиксировали у 807 человек — показатель почти не изменился. Также за прошедшие 24 часа выздоровели 705 пациентов, умерли — 35 — это на 16,7% меньше, чем день назад.