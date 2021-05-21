В России за сутки коронавирусом заразились 8937 человек — это на 3,2% ниже, чем вчера. За это время выздоровели 9350 пациентов, скончались — 389. За время пандемии число переболевших ковидом россиян превысило 4,6 миллиона.

Также за этот период коронавирусом заразились 4 983 845 россиян, погибли 117 739 человек. Врачи сделали более 135 миллионов ПЦР-тестов, из них 7 648 211 — в Подмосковье. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

В Москве за сутки новым вирусом заразились 2954 человек, что на 10,8% меньше, чем сутки назад. Побороли болезнь за это время 2593 жителей, умерли 58 пациентов — прирост составил 5,5%.

В Санкт-Петербурге врачи за сутки выявили 815 новых случаев заражения коронавирусом — прирост составил 3%. За этот период из больниц выписались 1266 пациентов, погибли — 43, что на 7,5% больше, чем в четверг.

В Московской области медики за сутки обнаружили коронавирус у 753 жителей, что на 3,6% больше, чем 20 мая. Выздоровели 559 пациентов, скончались — 10, что на 9,1% меньше.

В Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе заразились по одному человеку.