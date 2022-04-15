Число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выросло в России

Специалист СЗГМУ им. И. И. Мечникова Елизавета Збышевская и главврач «КардиоКлиники» Екатерина Борисова заявили, что в России в последнее время возросло число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил «Доктор Питер».

Всемирная Организация Здравоохранения показала статистику, в которой говорится, что примерно 60% россиян умирают из-за болезней сердца. Такие показали врачи связывают с низким уровнем осведомленности людей о сердечно-сосудистых заболеваниях и игнорированием первичной профилактики, написал сайт «Русская планета».

По словам медиков, снизить уровень инфарктов и инсультов помогли бы ежегодное посещение кардиолога, регулярный контроль за холестерином и давлением, а также своевременный прием препаратов.

Чаще всего в группе риска находятся люди с лишним весом, сахарным диабетом, сниженной функцией почек и артериальной гипертензией.