Число пациентов с гриппом и ОРВИ снизилось в Москве

Число больных гриппом и ОРВИ в Москве за месяц снизилось в 2,5 раза. Так что Роспотребнадзор охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию как спокойную.

«Показатели заболеваемости, как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе: среди детей 0-2 года — на 84,6%, среди детей 3-6 лет — на 87,4%, среди детей 7-14 лет — на 81,9%, среди взрослого населения — на 8,2%, по совокупному населению — на 51,1%», — сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Количество заболевших, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, каждую неделю уменьшается.

В ведомстве рассказали, что перед эпидемией привили более семи миллионов человек, в том числе около 1,2 миллиона детей. Население Москвы охвачено прививками на 60,2%.

В Роспотребнадзоре призвали следить за заболевшими в коллективе, а кроме вакцин помнить о правилах профилактики гриппа и ОРВИ.

В то же время в Москве продолжает расти число заболевших COVID-19. По информации на 21 апреля, коронавирус в столице подхватили 29,4 тысячи человек.