Число пациентов с COVID-19 в больницах России снизилось в два раза

Количество пациентов с коронавирусом в российских больницах за последние три месяца снизилось вдвое. При этом в 30 регионах ситуация продолжает быть напряженной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».

«В целом по стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза», — сообщил министр.

Он добавил, что около 90 тысяч россиян с коронавирусом остаются в стационаре. Около 2,5 тысячи находятся в реанимации и подключены к ИВЛ.

Мурашко отметил, что несмотря на положительную динамику, в 30 субъектах России эпидобстановка остается напряженной.

«В первую очередь мне хотелось бы отметить те регионы, где присутствуют вахтовые рабочие, где северные в основном регионы. Основная задача работодателей обезопасить эти рабочие поселки», — пояснил министр.

Он также сообщил, что Минздрав пока не видит ухудшения обстановки с коронавирусом из-за частичного открытия границ.

Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 июль. За второй месяц лета в России от заболевания скончались 4863 человек. Еще в 1059 случаях инфекция считается основной причиной смерти.