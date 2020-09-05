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    05 сентября 2020, 03:00

    Число пациентов с COVID-19 в больницах России снизилось в два раза

    Арина Гудилова

    Количество пациентов с коронавирусом в российских больницах за последние три месяца снизилось вдвое. При этом в 30 регионах ситуация продолжает быть напряженной.
    Число пациентов с COVID-19 в больницах России снизилось в два раза

    Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».

    «В целом по стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза», — сообщил министр.

    Он добавил, что около 90 тысяч россиян с коронавирусом остаются в стационаре. Около 2,5 тысячи находятся в реанимации и подключены к ИВЛ.

    Мурашко отметил, что несмотря на положительную динамику, в 30 субъектах России эпидобстановка остается напряженной.

    «В первую очередь мне хотелось бы отметить те регионы, где присутствуют вахтовые рабочие, где северные в основном регионы. Основная задача работодателей обезопасить эти рабочие поселки», — пояснил министр.

    Он также сообщил, что Минздрав пока не видит ухудшения обстановки с коронавирусом из-за частичного открытия границ.

    Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 июль. За второй месяц лета в России от заболевания скончались 4863 человек. Еще в 1059 случаях инфекция считается основной причиной смерти.

    Новости SMI.FM