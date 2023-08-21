Здоровье 21 августа 2023, 14:52 Число отравившихся шаурмой во Владимире превысило 100 человек Губернатор Авдеев: уже 107 человек отравились шаурмой во Владимире РИА «Новости»

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Более 100 человек обратились за медицинской помощью после того, как отравились шаурмой во Владимире. Среди них — 23 ребенка. Такое заявление сделал губернатор Владмирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«С 16 августа во Владимире к врачам обратились с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка», — написал он.

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Ранее сообщалось о 76 отравившихся. По словам главы Владимирской области, примерно половину из 107 человек госпитализировали. Врачи диагностировали в некоторых случаях сальмонеллез. Тяжелых пациентов нет, все они уже идут на поправку, добавил Авдеев.

Минздрав региона уточнил, что с признаками острого пищевого отравления в больницу попали 67 человек, в том числе 17 детей. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС.

О массовом отравлении шаурмой стало известно на прошлой неделе. Люди покупали этот продукт в пяти торговых точках города. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.