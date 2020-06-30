Число осложнений при проведении пластических операций уменьшилось в России

Она рассказала, что после тотальных проверок летом 2018 года и введения повышенных требований к оказанию медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» у большого количества клиник отозвали лицензии. Это положительно отразилось на соблюдении безопасности в такой сфере деятельности.

«Клиники, которые смогли соответствовать порядку, — это крупные учреждения, содержащие в своем составе большое количество подразделений и специалистов, которые несут полную ответственность за своих пациентов», — отметила Мантурова.

По ее словам, после таких нововведений пациенты стали более защищенными. Сотрудники Минздрава заметили, что число скандальных случаев ощутимо сократилось. Пластический хирург подчеркнула, что в России стали в разы успешнее проводить операции, направленные на устранение различных эстетических деформаций и дефектов.