Здоровье 29 января 2024, 09:59 Число операций по борьбе с ожирением в России увеличилось на 172% Врачи стали чаще назначать россиянам операции для борьбы с ожирением РИА «Новости»

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Врачи в России чаще стали назначать пациентам с ожирением специальные бариатрические операции. Как написал «Коммерсантъ» со ссылкой на Общероссийской бариатрический реестр, в 2023 году сделали 8955 таких операций, что на 172% больше показателя, чем годом ранее.

По словам главы Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максима Бурикова, бариатрия занимается лечением ожирения. Назначенные такие пациентам операции — это не эстетическое вмешательством, а борьба с весом, когда индекс массы тела достигает 40.

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На этом этапе в организме человека происходят гормональные нарушения, вследствие которых похудеть естественным путем уже не получается. После бариатрической операции пациенты теряют до 35% от общей массы тела, то есть порядка 70% лишнего веса. При этом более 80% пациентов, которым провели такую операцию — женщины.

По данным бариатрического реестра, в 2021 году самой популярной операцией была резекция желудка. Далее — гастрошунтирование и метод SADI, при котором тонкую кишку исключают из процесса пищеварения.

За последние 10 лет в России вдвое увеличилось число пациентов с ожирением. Такой диагноз ставят не только взрослым, но и детям до 14 лет.