Число новых заражений коронавирусом в России за сутки превысило 3000

Суточный прирост новых заражений коронавирусом в России составил 3058 случаев. Это выше, чем днем ранее, когда положительный тест на ковид сдали 2,5 тысячи человек. Такие данные на среду, 22 июня, привел оперативный штаб.

При этом число госпитализаций за сутки снизилось до 1282 против 1501 случая днем ранее.

«По состоянию на 22 июня, в России выявили 3058 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1282 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,6%», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За минувшие сутки умерли 66 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Накануне оперативный штаб сообщал о 60 летальных исходах. Выздоровели за сутки 3767 пациентов, что на 9,5% больше, чем днем ранее.

Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что за все время в регионе сделали 17 387 028 тестов.

Всего в России с начала пандемии выявили 18 406 485 случаев заражения коронавирусом. Умерли 380 643 человека. Полностью выздоровели после перенесенной инфекции 17 832 604 пациента.