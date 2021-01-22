Число новых заболевших ковидом за сутки оказалось почти на 6 тысяч меньше, чем выздоровевших

Число выздоровевших от COVID-19 за сутки в России на 5800 превысило количество выявленных случаев болезни. Ковид победили еще 27 318 человек. Медики выявили 21 513 случаев заболевания в 85 регионах. Об этом сообщил оперштаб.

За все время пандемии в РФ выявили 21 513 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом за сутки умерли 580 человек. Болезнь уже унесла 68 412 жизней.

На первом месте по числу выявленных случаев ковида снова оказалась Москва с показателем 5629. На тысячу отстал Санкт Петербург (+4696). Третье место у Московской области (+1247).

С марта прошлого года от COVID-19 вылечились 3 081 536 человек.

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах. Власти планируют привить более половины населения страны без учета детей и переболевших, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Специалисты считают, что остановить распространение 2019-nCoV можно в течение ближайших шести месяцев.

В последние недели эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Власти Москвы с 22 января отменили ряд ковидных ограничений: в мегаполисе открылись музеи и библиотеки, а в театры и кино стали пускать больше зрителей.