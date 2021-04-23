Число новых заболевших ковидом в России осталось на том же уровне

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 8840 человек. За это время побороли болезнь — 9407 пациентов, погибли — 398. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 744 961 россиян, выздоровели — 4 371 214, умерли — 107 501 человек. Врачи сделали более 127,1 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа медики выявили 2502 новых случая коронавируса — это на 7,5% ниже, чем день назад. За это время из больниц выписались 2123 человек, погибли — 57 — прирост составил 5,6%.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились 694 жителя — прирост составил 1,8%. Выздоровели — 1001 пациент, скончались — 37, что на 5,7% больше, чем 22 апреля.

Замыкает тройку Московская область. В регионе за сутки коронавирус обнаружили у 609 человек — показатель вырос на 3,2%. Побороли болезнь — 568 жителей, скончались — 11, что на 21% меньше, чем вчера. В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 253 074 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе заразились по одному человеку.