Число новых случаев заражения ковидом снизилось впервые за долгое время

Число новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки составило 46 857. Впервые за долгое время оно снизилось: днем ранее коронавирус нашли у 47 093 пациентов. Также значительно — в 1,8 раза — уменьшилось число госпитализаций. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки в России госпитализировали 2340 пациентов с ковидом, выписали 28 223. Умерли 83 человека.

По числу новых выявленных случаев заболевания вновь лидировала Москва (6451). На втором месте оказался Санкт-Петербург (4269), тройку замкнула Московская область (2868).

По данным на 12 августа, полную вакцинацию прошел 89 423 801 россиянин. Коллективный иммунитет составляет 7,4%.

Заболеваемость COVID-19 начала расти еще в первой половине августа. Минздрав даже посоветовал россиянам вновь носить маски, хотя Роспотребнадзор официально снял ковидные ограничения 1 июля. Пик новой волны прогнозируют в течение одной-двух недель.

Сейчас ситуация с заболеваемостью такова, что даже обсуждаются отмена линеек в школах 1 сентября и перевод детей на дистанционное обучение.