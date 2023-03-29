Здоровье 29 марта 2023, 11:52 Число новых случаев ковида в России за сутки превысило 11 тысяч Оперштаб: в России за сутки выявили ковид у 11 128 человек РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 11 128 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

В больницы с ковидом за последние 24 часа попали 968 человек, что на 39,7% меньше по сравнению с данными за 28 марта.

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Полностью выздоровели 12 597 человек. Этот показатель оказался на 14,4% выше уровня предыдущего дня. Также специалисты подтвердили 33 случая смерти от ковида.

Накануне оперштаб сообщал о 8447 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии эксперты провели уже свыше 332,4 миллиона лабораторных тестов на наличие коронавируса.

В Подмосковье за весь период провели 24 617 513 исследований, не считая ПЦР-тестов.