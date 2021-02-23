Число новых случаев коронавируса в России за сутки достигло минимума с 8 октября

В России за минувшие сутки выявили 11 823 случая заражения коронавирусом. Это минимальный показатель суточного прироста с 8 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Прирост новых случаев за понедельник в относительном выражении составил 0,3%, сообщил оперштаб. Доля выписанных пациентов достигла 89,3% от общего числа инфицированных.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 189 153 человек, из них выздоровели 3 739 344 пациента. За прошедшие сутки количество вылечившихся от COVID-19 россиян увеличилось на 12 956 человек. При этом зафиксировано 417 летальных исходов.

Количество умерших из-за последствий COVID-19 в России составило 84 047 человек. Условная смертность среди пациентов с коронавирусом выросла до 2,01%. Окончательный подсчет можно будет произвести только после завершения эпидемии.

Российские ученые между тем первыми в мире выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19. Результаты исследования в дальнейшем позволят выявить группы, наиболее подверженные рискам заражения новыми штаммами коронавируса.