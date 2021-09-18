Число новых случаев коронавируса в России превысило 20 тысяч впервые с 22 августа

За сутки в России выявили 20 329 новых случаев коронавируса. Этот показатель превысил 20 тысяч впервые с 22 августа.

Статистику опубликовали в Telegram-канале оперштаба. Уточняется, что 8,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Самый большой ежесуточный прирост был зафиксирован в Москве (2746 случаев).

На втором месте — Санкт-Петербург (1791). За ним следует Московская область (915 заболевших). В первую пятерку также вошли Свердловская (505 случаев) и Воронежская (488) области.

Также было зафиксировано 799 летальных исходов, полностью выздоровели 16 247 человек.

Таким образом, с начала пандемии в России было выявлено 7 254 754 случая коронавируса в 85 регионах страны. Жизни 197 425 заболевших спасти не удалось, 6 485 264 пациента полностью поправились.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что вероятность четвертой волны коронавируса в столице очень высокая. Не исключил нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и мэр города Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что Москва не может постоянно жить в режиме ограничений.