Число новых случаев коронавируса в России показало уровень сентября 2020 года

Еще 7770 случаев заражения коронавирусом подтверждено в России за последние сутки. Это минимум с конца сентября 2020 года.

Предыдущий минимум зафиксировали в последнюю неделю апреля. Тогда, 28 апреля, стало известно о 7848 случаях за сутки.

Больше всего человек заболели в Москве (+2050), Санкт-Петербурге (+709), Подмосковье (+625). При этом среди всех зараженных в России 12,5% оказались бессимптомниками. В России продолжают активно делать тесты на коронавирус. Например, в Подмосковье методом ПЦР провели за все время 7 293 944 тестов.

За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 6755 человек, скончались — 337. С начала пандемии коронавирус в России нашли у 4 839 514 человек. Из них вылечились 4 457 044 пациента, умерли — 111 535.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на начало мая ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тысяч пациентов. Он напомнил, что с 1 по 11 мая в стране сделали выходными, для того чтобы разорвать цепь передачи заболевания. Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали россиянам уехать за город или на дачу на майские, чтобы уберечься от коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

Мурашко заметил, что для формирования популяционного иммунитета нужно, чтобы привились по крайней мере 69,8 миллиона человек.