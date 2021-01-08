Число новых случаев коронавируса в России не превышает 24 тысяч второй день подряд

Российские медики за сутки зафиксировали 23 652 новых случая коронавируса. Второй день подряд этот показатель не превышает 24 тысяч.

«За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

В предыдущий раз, 7 января, был зафиксирован 23 541 новый случай коронавируса. Вторые сутки подряд количество новых заболевший не превышает показатель в 24 тысячи человек.

За прошедшие сутки врачи насчитали 454 летальных случая. Вылечить и выписать из больниц удалось 21 677 пациентов. Больше всего положительных тестов на коронавирус получили в Москве. Там медики выявили 5027 случаев. Следом за столицей идет Санкт-Петербург — 3017, а также Подмосковье — 1226, Нижегородская область — 467 и Ростовская область — 394.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровели 2 731 129 человек», — отметили в оперштабе.

По данным подмосковного управления Роспотребнадзора, в регионе провели 5 103 494 теста на наличие коронавируса. По всей России специалисты провели 92 968 891 лабораторное исследование.