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    08 января 2021, 11:17

    Число новых случаев коронавируса в России не превышает 24 тысяч второй день подряд

    Дамир Матюхин, Дарья Бунякова

    Российские медики за сутки зафиксировали 23 652 новых случая коронавируса. Второй день подряд этот показатель не превышает 24 тысяч.
    Число новых случаев коронавируса в России не превышает 24 тысяч второй день подряд

    «За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

    В предыдущий раз, 7 января, был зафиксирован 23 541 новый случай коронавируса. Вторые сутки подряд количество новых заболевший не превышает показатель в 24 тысячи человек.

    За прошедшие сутки врачи насчитали 454 летальных случая. Вылечить и выписать из больниц удалось 21 677 пациентов. Больше всего положительных тестов на коронавирус получили в Москве. Там медики выявили 5027 случаев. Следом за столицей идет Санкт-Петербург — 3017, а также Подмосковье — 1226, Нижегородская область — 467 и Ростовская область — 394.

    Число новых случаев коронавируса в России не превышает 24 тысяч второй день подряд | Изображение 1

    «Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровели 2 731 129 человек», — отметили в оперштабе.

    По данным подмосковного управления Роспотребнадзора, в регионе провели 5 103 494 теста на наличие коронавируса. По всей России специалисты провели 92 968 891 лабораторное исследование.