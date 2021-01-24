Число новых случаев коронавируса в России не превышает 22 тысячи шестой день подряд

За последние сутки в России выявлено 21 127 случаев COVID-19 в 85 регионах. Этот показатель не превышает 22 тысячи уже шестой день подряд. Об этом сообщил оперштаб.

Общее число выявленных случаев ковида составило 3 719 400. В течение суток от болезни умер 491 человек. Всего COVID-19 унес 69 462 жизни. Выздоровели 22 445 заразившихся коронавирусом. За все время пандемии - 3 131 760 человек.

Москва и Санкт-Петербург периодически сменяют друг друга на первой строчке списка регионов с самым большим числом выявленных за сутки случаев болезни. Сегодня на ней оказалась Москва (+3069). Петербург со вчерашнего дня сместился на второе место (+2929). На третьем месте — Московская область (+1134). Далее идут Нижегородская и Свердловская области с показателями 489 и 392 новых случая заражения соответственно.