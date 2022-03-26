Число новых случаев коронавируса снизилось за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось более чем на тысячу 26 марта. За последние сутки заболели 24 072 человека, сообщил оперштаб.

По его данным, за последние 24 часа в больницу с инфекцией попали 4275 человек. Это на 1,5% больше, чем предыдущим днем.

Выздоровели 60 933 человека — это также на 1,5% меньше, чем в прошлые сутки. Умерли 395 заразившихся.

Уточняется, что за все время пандемии полностью вакцинировались 85 335 022 человека. Только первый компонент поставили 89 070 668 человек. По данным оперштаба, коллективный иммунитет в России 26 марта составляет 49,7%.